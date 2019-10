Abu Bakr al-Baghdadi a murit. Cine este noul lider al grupării Stat Islamic. Este poreclit "Distrugătorul" Qardash este considerat strategul din spatele mai multor atentate revendicate de ISIS. Anunțul a fost facut de AMAQ, agenția de presa a Statului Islamic. Agenție de știri afiliata ISIS a raportat pe 7 august 2019 ca liderul grupului, Abu Bakr al-Baghdadi, l-a numit pe Abdullah Qardash succesorul sau.



Promovarea lui Qardash ca succesor al-Baghdadi poate fi vazuta nu doar o incercare de a restabili increderea in randul membrilor, ci și de a revigora o noua serie de atacuri și o posibila reinviere a gruparii ISIS, informeaza stiripesurse.ro. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

