Atentat între teroriști! Gruparea Stat Islamic, acuzată de un atac laș A fost o rafuiala sangeroasa intre doua grupari teroriste din Siria! Un lideri jihadisti al ultimului bastion rebel din Siria, Abu Maria al-Qahtani, cofondatorul Frontului Al-Nusra, a fost ucis intr-un atac sinucigas. Atentat sinucigaș intre teroriști, in Siria! Unul dintre liderii jihadisti ai Frontului Al-Nusra, Abu Maria al-Qahtani, a fost ucis intr-un atac sinucigas, dupa cum a anuntat vineri organizatia sa, noteaza AFP. Atentat sinucigaș intre teroriști, in Siria Gruparea Hayat Tahrir al-Sham (HTS) din care face parte, la comanda in regiunea rebela Idleb (nord-vest), a pus atentatul pe seama… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

