Absolventa de liceu din Craiova cu 10 la titularizare: Nu m-am titularizat, dar nu m-am descurajat

Roberta Alina Barbu este printre cei noua candidati de zece la titularizarea din Dolj. A obtinut aceasta nota fiind proaspata absolventa a Colegiului National Pedagogic „Stefan Velovan” din Craiova. Nu a reusit sa se titularizeze, dar rezultatul o va ajuta sa ajunga la catedra in toamna acestui an si se gandeste ca anul viitor sa participe din nou la concurs. Roberta Alina Brabu s-a pregatit in acest an sa sustina doua examene nationale: bacalaureatul si titularizarea. A reusit sa le promoveze pe ambele cu note foarte mari, fara sa faca meditatii. ”A fost un an putin cam complicat. Am avut de…