- Pe pistele de bicicleta din Bacau au inflorit o sumedenie de semne de circulație. Sunt atat de multe incat cei care le-au amplasat au trebuit sa puna si cate doua pe un stalp. Cititorii noștri ne-au semnalat ca pe noile – și, deocamdata, nefolositele piste de biciclete din oraș – a luat amploare un…

- * PRIMARIA BACAU A PIERDUT FONDURI EUROPENE DE 30 MIL EURO ANUL TRECUT PRIN NEFINALIZAREA LA TERMEN A LUCRARILOR * PRIMARIA BACAU A IMPRUMUTAT 35 DE MILIOANE DE EURO PENTRU A PUTEA PLATI FINANȚARILE PIERDUTE Bacaul are in acest moment 14 proiecte pe fonduri europene mult intarziate iar unele pentru…

- Intr-un context in care sistemul de sanatate se confrunta deja cu numeroase provocari, medicii de familie și cei din ambulatoriile de specialitate se pregatesc sa intre in greva in semn de protest fața de decizia Casei Naționale de Asigurari de Sanatate de a reduce tarifele pentru consultații și servicii…

- In luna decembrie a acestui an, in perioada 12-14. XII. 2023, la Colegiul „N. V. Karpen” s-a derulat prima intalnire de lucru (TPM) a Proiectului European Go Green against climate change, din axa KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education, in parteneriat cu școli și asociații din Italia,…

- La Palatul Roznovanu, din Iași (Primaria municipiului), a fost lansata, intr-un eveniment internațional organizat cu sprijinul Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni și al Primariei Municipiului Iași, cea de a zecea carte scrisa de jurnalistul, scriitorul și omul de televiziune Petru Frasila…

- Jurnalistul, scriitorul și omul de televiziune Petru Frasila (TeleMoldova Plus & Prima TV Iași), membru al Filialei Bacau a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania (UZPR), va lansa, la Palatul Roznovanu, din Iași (Primaria municipiului), pe 7 decembrie, noua sa carte, „Libertatea de a fi”. Cartea…

- Lucrarile la pasarela pentru pistele de bicicleta, care supratraverseaza Calea Marașești, au fost oprite din cauza unui neașteptat fenomen natural: panza freatica a inundat șantierul, creand provocari neașteptate pentru proiectanți și constructori. Potrivit informațiilor furnizate, lucrarile au fost…

- Pista de biciclete de peste 2 kilometri, in orașul Zlatna: Licitația de aproape 2 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Pista de biciclete de peste 2 kilometri, in orașul Zlatna: Licitația de aproape 2 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Primaria a lansat recent, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice…