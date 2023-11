Abandon școlar alarmant în Buzău: Peste 40 de clase desființate în ultimele 3 ani Intr-o situație ingrijoratoare, județul Buzau se confrunta cu o ascensiune semnificativa a fenomenului de abandon școlar, ceea ce a dus la inchiderea a peste 40 de clase in decursul ultimilor trei ani. Situația devine cu atat mai alarmanta, avand in vedere ca aceasta problema afecteaza preponderent școlile din mediul rural, situate in zone dificil accesibile, unde numarul scazut de elevi și natalitatea redusa au generat o criza in cadrul sistemului de invațamant local. In anul școlar 2022-2023, nu mai puțin de 12 școli au fost inchise, in timp ce doar una a fost inființata, semnaland o evoluție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

