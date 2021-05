Aaylex a preluat Banvit Foods, producător de furaje și de pui de o zi Grupul Aaylex, producatorul puilor Cocorico, fondat de Bogdan Stanca, preia Banvit Foods, unul dintre cei mai mari producatori de furaje si de pui de o zi din Romania. Tranzactia va fi finantata dintr-un credit de circa 20 milioane euro luat de la CEC Bank si EximBank. Banvit Foods detine o fabrica de nutreturi combinate, trei ferme de reproductie pui si o statie de incubatie. Fondurile contractate de la cele doua banci vor fi folosite pentru achizitionarea participatiei la Banvit Foods, precum si pentru finantarea activitatii curente a grupului de firme. Cu o cifra de afaceri consolidata de peste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

