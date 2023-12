Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Valea Lunga a scapat ca prin minune dupa ce s-a urcat beat la volan și a facut accident. Acesta a plecat la plimbare cu autoturismul, cu toate ca a consumat o cantitate deloc neglijabila de alcool, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și s-a oprit…

- Un barbat din Valea Lunga, in varsta de 37 de ani, a scapat cu viața, duminica seara, dupa ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent de un copac. La scurt timp dupa accident, acesta a fost transportat de urgența la spital pentru ingrijiri medicale. Accidentul a avut loc pe drumul județean 710A,…

- Un barbat care a cumparat o mașina cu euro falși a fost reținut și apoi arestat preventiv, in locuința sa fiind gasite mai multe bancnote in euro din tipul de fals cunoscut la nivel european „Prop-Copy”. Polițiștii din Giurgiu, sub coordonarea unui procuror din Parchetul de pe langa Judecatoria…

- O masina a fost lovita, joi, de o remorca desprinsa de la un autoturism care a intrat intr-un cap de pod pe DN72 in localitatea damboviteana Olteni, informeaza IPJ Dambovita, potrivit Agerpres."Politistii au constatat ca un barbat de 49 de ani, in timp ce ar fi condus un autoturism, s-ar fi izbit…

- Un accident violent a avut loc, joi de dimineața, pe DN 72, pe raza localitații Olteni, comuna Lucieni. Un barbat de 49 de ani a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu mașina de un cap de pod de la marginea drumului. Mai mult de atat, autoturismului ii era atașata o remorca care s-ar fi desprins…

- Un barbat de 34 de ani a fost reținut de polițiști, pentru 24 de ore, dupa ce s-a urcat beat crița la volan și a intrat cu mașina intr-un cap de pod din Agaș. Pe data de 08 octombrie, in jurul orei 02.30, Poliția Municipiului Moinești a fost sesizata prin 112, de catre un barbat, […] Articolul Beat…

- Momente cumplite, miercuri de dimineața, pentru un barbat de 39 de ani, din comuna Moroeni! Acesta a fost transportat de urgența la spital dupa ce a fost lovit de o mașina. Groaznicul accident a avut loc pe DN 71, pe raza localitații Moțaieni. In urma impactului, pietonul a fost ranit, fiind transportat…

- Caz șocant in București. Un barbat s-a urcat la volanul mașinii dupa ce a consumat droguri de mare risc. Acesta se afla in mașina alaturi de soția lui, care este insarcinata, și copilul lor. Polițiștii l-au testat cu aparatul drugtest, iar rezultatul a fost pozitiv.