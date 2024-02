Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 37 de ani a pierdut controlul unui Volkswagen și s-a izbit in gardul unei gospodarii. Accidentul a avut loc pe 16 februarie, in saul Ivancea din raionul Orhei. Potrivit oamenilor legii, șoferița era in stare de ebrietate.

- O femeie de 28 de ani a fost urmarita in trafic in Arad de polițiști pentru ca a condus haotic și nu a oprit la semnalul legal. Șoferița s-a rasturnat cu mașina in sensul giratoriu, iar cand a fost testata s-a dovedit ca era beata și drogata.

- Sambata, 20 ianuarie, la ora 09.12, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați despre faptul ca pe strada Ignișului s-a produs un accident rutier soldat cu victima. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 55 de ani din oraș, a surprins și…

- Sambata la ora 12:34, Secția de Poliție Burdujeni a fost sesizata prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca pe strada Amurgului, in fața blocului, o persoana care este posibil sa se afle sub influența bauturilor alcoolice a tamponat un vehicul parcat. La fața locului s-a deplasat o patrula de ordine și…

- ”In urma cu putin timp, pe strada Sportului din municipiul Resita s-a produs un accident rutier, o autospeciala de politie din cadrul Serviciului Criminalistic al inspectoratului, condusa de un ofiter de politie, ce se deplasa in misiune, la un accident rutier, avand in functiune semnalele acustice…

- Crița de beat, un barbat din Ocna Mureș s-a urcat la volan și a lovit o mașina parcata: Șoferul a avut o alcoolemie record Crița de beat, un barbat din Ocna Mureș s-a urcat la volan și a lovit o mașina parcata: Șoferul a avut o alcoolemie record La data de 21 decembrie 2023, in jurul orei 19.00, polițiștii…

- Un barbat din Targoviște, in varsta de 67 de ani, a facut-o lata luni seara! Dupa ce s-a urcat beat crița la volan, acesta a lovit o mașina parcata, care aparținea unei femei. Dupa ce a fost testat cu aparatul etilotest, barbatul a prezentat o alcoolemie cu o valoare de 0,93 mg/l alcool pur in aerul…

- Un accident rutier a avut loc, pe 17 decembrie, in jurul orei 04.00, in comuna Solonț, in urma caruia doua persoane au fost ranite. Din primele cercetari a rezultat ca, un tanar de 29 de ani, din comuna Balcani, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 117A in localitatea Solonț, ar fi pierdut controlul…