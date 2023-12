Stiri pe aceeasi tema

- Un iaht de lux al unui miliardar belarus, Stefania, un adevarat hotel privat plutitor, confiscat de justitia franceza, urmeaza sa fie vandut prin licitatie, la 25 ianuarie, la Antibes, pe Coasta de Azur, relateaza Le Figaro.Potrivit ziarului francez, licitatia poarta numele ”Pentru ca sa nu se castige din…

- Un nou accident rutier care pare a avea consecințe grave a avut loc joi dimineața, de aceasta data la Calafindești.Un autoturism și un moped au intrat in coliziune, iar in urma impactului, mopedistul a ramas cazut pe carosabil.Pompierii militari care au intervenit la fața locului transmit ca l-au ...

- Un artist de muzica populara a fost implicat intr-u accident, iar autor moral, pentru producerea acestui accident, il considera pe șoferul mașinii de poliție. Mai mult, acesta este bun de plata. La ce suma uriașa se ridica paguba.

- Eveniment rutier nefericit miercuri, in judetul Timis, soldat cu multe victime. Un barbat, in varsta de 72 de ani, a condus un autoturism pe DN 59, dinspre Moravița spre localitatea Voiteg, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism condus de catre un barbat in varsta de 50 de ani,…

- Un baiat de 12 ani a provocat un accident in Craiova, dupa ce a intrat cu mașina pe care o conducea intr-o alta mașina, din care a ricoșat pe marginea drumului, unde a mai lovit un autoturism și un gard.

- Un Range Rover care a fost proprietatea Reginei Elisabeta a II-a a fost vandut la licitație pentru o suma care a lasat pe toata lumea cu gura cascata. Mașina clasica a inregistrat o creștere a valorii cu 302% in doar patru luni.

- La mai bine de 111 ani de la scufundarea Titanicului, suveniruri de pe vasul de lux au fost scoase la licitatie sambata, printre acestea figurand si un meniu al unei cine servite la clasa intai, informeaza DPA. Meniul, care ii imbia pe calatori cu stridii, „tournados de vita a la Victoria”, miel si…

- Mircea Radu, dezvaluiri rare despre sotia sa. Soția fostului prezentator TV a fost lovita de o mașina anul trecut chiar pe trecerea de pietoni. Ce facea prezentatorul cand Raluca traia cele mai negre momente, intr-un accident: „Sa veniti la spital”. Mircea Radu, despre cele mai grele momente din viața…