Stiri pe aceeasi tema

- Leo de la Strehaia traiește in teroare maxima, dupa ce a fost amenințat, dupa cum zice, de Petre Geamanu, ”Imparatul lumii interlope”! (Console si accesorii gaming) CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a intrat in posesia discuțiilor dintre cei doi, in care Leo este ”tavalit” și amenințat. De altfel,…

- Bogdan Chirieac susține ca Dan Nica ar trebui aparat pentru ca nu a facut rau cuiva anume prin expunerea unei opinii politice. Totodata, analistul politic se intreaba unde ar putea sa depuna plangere cand DCNews a fost atacat din Republica Moldova in timpul manifestațiilor din Piața Victoriei.…

- In filmuleț poate fi observat un individ, aflat pe scaunul din dreapta fața care, la un moment dat, scoate pe geamul mașinii o pușca și se preface ca impușca trecatori și bicicliști. "Doi cocalari intr-un Audi cu numere de București, impușcau ieri seara in Dumbravița, oamenii și bicicliștii de pe…

- Caz tulburator in India! O femeie de 22 de ani a fost drogata și violata de 40 de barbați timp de patru zile intr-o pensiune din Haryana. O ruda i-ar fi promis tinerei un loc de munca acolo și așa a ajuns sa traiasca cel mai mare coșmar al vieții ei. Ajunsa acolo, victima a fost […] The post O femeie…

- Ion Catalin Preda (26 de ani) din localitatea prahoveana Cornu este acuzat de santaj pentru ca si-ar fi amenintat angajatul cu publicarea unor fotografii indecente, in cazul in care va mai insista sa-si ceara salariul. Victima a sesizat Politia care a deschis o ancheta pe numele patronului.

- Totul s-a intamplat pe Splaiul Unirii, dupa ce soferul a pierdut controlul volanului masinii si a intrat in plin in mai multe masini, scrie observator.tv. Citeste si Detalii cutremuratoare despre motociclistul mort in accident. S-a aflat cine era tanarul biker Dupa impact, el s-a refugiat…

- "Ia uite-l, ia uite-l, iubitor de hoti... gunoiule. ia uite ce masina misto avem. Ai platit masina aia? Esti un gunoi. Nu ti-e rusine de tine? Tu m-ai curaj sa stai in fata noastra", striga un barbat suparat pe PSD. "Daca dau ordonanta, te caut acasa... ", un alt barbat il ameninta…

- Un jaf a avut loc astazi la o banca din Cluj Napoca. Din primele informatii un barbat inarmat cu un cutit a amenintat casiera si a reusit sa sustraga peste 20.000 de lei. Oamenii legii fac cercetari la fata locului, analizeaza imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona, pentru a stabili…