Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a turnat benzina in capul soției care fuma, aceasta a luat foc instantaneu și a decedat in spital. Fapta s-a petrecut anul trecut in localitatea Manașturel din comuna Cuzdrioara. Cazul – incadrat juridic ca violența in familie sub forma omorului calificat – a ajuns pe rolul instanței, iar…

- In seara de miercuri, la ora 22.42, polițiștii Secție 5 Ocna Șugatag au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre producerea unui eveniment rutier cu victime in localitatea Barsana. La fața locului, polițiștii au constatat ca o tanara de 25 de ani din Barsana, aflata la volanul unui autoturism care se…

- Politistii din Mures au retinut un barbat banuit de acte de violenta asupra unui tanar The post Barbat din Mureș, reținut dupa ce l-a bagat in spital pe un tanar appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Barbat din Mureș, reținut dupa ce l-a bagat in spital pe un tanar Credit autor:…

- Alexia, fetița de 10 ani implicata in accidentul petrecut saptamana trecuta de la Urișor, din județul Cluj, dupa ce microbuzul cu care se intorcea in țara, din Italia, alaturi de mama sa, a fost lovit de trenul regio expres care circula de la Baia Mare spre Cluj-Napoca, a decedat. Familia a fost de…

- O femeie din Timisoara a ajuns marți la spital, dupa ce un vecin de bloc in varsta de 22 de ani a stropit-o cu benzina și apoi „i-a dat foc cu o bricheta”, potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș. Din cauza arsurilor, femeia a decedat miercuri, iar tanarul a fost reținut pentru 24 ore. Conform…

- Caz șocant la Timișoara, acolo unde un barbat i-a dat foc vecinei sale de bloc, care in cele din urma a decedat. Acum barbatul este cercetat pentru comiterea infracțiunii de omor calificat. „In sarcina inculpatului s-a retinut in fapt ca, in data de 13.07.2021, in jurul orei 1420, in timp ce se afla…

- Azi-noapte, in jurul orei 02.00, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au intervenit la un accident rutier. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus dinspre Recea catre Lapusel, de catre un barbat de 32 de ani din Mireșu Mare, din motive necunoscute, a parasit partea…

- Un bistrițean a fost gasit mort intr-o mașina, pe o strada din municipiu. Trupul neinsuflețit al barbatului a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala pentru stabilirea cauzei decesului. Barbatul avea 50 de ani și a fost gasit fara viața, astazi, in jurul orei 10.00, intr-o mașina ce staționa…