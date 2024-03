De-a joaca cu instanța! Dragoste cu năbădăi în Țara Lăpușului! O situație incalcita are loc in Țara Lapușului, acolo unde o familie este in prag sa se dezbine. Divorțurile sunt la ordinea zilei in societatea actuala, dar mai greu este acolo unde sunt și copii la mijloc. Capul familiei din Dumbrava, inima familiei din Lapuș. El și ea se cearta pentru custodie, dar ea il […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- (Video) Șobolan filmat intr-un parc din Dambu, dupa masiva campanie de deratizare din 2023 Punctul negru apariția șobolanilor intr-un parc de joaca din Targu Mureș at Sursa articolului: Punctul negru apariția șobolanilor intr-un parc de joaca din Targu Mureș Credit autor: Punctul. Source

- Un loc de joaca din Galați, finalizat in urma cu 6 ani, a fost inchis de instanța. Deranjați de zgomotul produs de copii, locatarii din blocurile vecine au dat Primaria in judecata și... au caștigat. "Era un zgomot infernal, e prea aproape de blocuri", spun cei care au semnat pentru desființarea parcului,…

- Alexandru Radu Macovei, fostul manager al Spitalului Floreasca, a decedat in decembrie. Acum, in dosarul Barocamera, trimis in judecata in 2017, mai sunt judecați Ioan Lascar, șef al chirurgiei plastice in spital, Maria Gontariu, șefa achizițiilor și firma plus administratorul care au livrat aparatura…

- Toate intalnirile etapei a 16-a din Divizia A1 de volei masculin se vor disputa sambata, 3 februarie, adversara Științei Explorari (locul 9, 15p) din aceasta runda fiind Rapid București (locul 3, 31p). Partida se va juca in sala „Lascar Pana”, incepand cu ora 17.00, și va fi arbitrata de Andrei Savu…

- Toate intalnirile etapei a 16-a din Divizia A1 de volei masculin se vor disputa sambata, 3 februarie, adversara Științei Explorari (locul 9, 15p) din aceasta runda fiind Rapid București (locul 3, 31p). Partida se va juca in sala „Lascar Pana”, incepand cu ora 17.00, și va fi arbitrata de Andrei Savu…

- Tatal unui tanar soldat decapitat de Hamas a povestit intr-un interviu ca teroriștii au scos la vanzare capul fiului lui. „Au spus ca pentru fiecare cap de soldat al IDF vor fi rasplatiți cu o casa și 10.000 de dolari. Nu este ceva ce am inventat noi, este ceva ce au spus ei”, a declarat […] Source

- Runda a 12-a a Diviziei A1 de volei feminin, prima a returului, se va derula sambata, 13 ianuarie, cu meciurile: CSM Constanța – CSU Medicina Targu Mureș, Rapid București – CSO Voluntari (ambele de la ora 15:00), Dinamo București – CSM Corona Brașov, Știința Bacau – CSM Targoviște (amandoua de la ora…

- CSM Tg.Mureș va juca, sambata, in deplasare, de la ora 17.00, contra formației CS Valcea, intr-un meci din cea de-a 14-a etapa a Ligii Naționale de baschet masculin. Mureșenii se claseaza inaintea partidei de sambata pe cea de-a patra poziție in Grupa B, cu 18 puncte, iar gruparea valceana se afla pe…