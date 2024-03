A TREIA ZI A FESTIVALULUI MASSIF A ÎNREGISTRAT UN RECORD DE PARTICIPANȚI, PESTE 17.000 SCENA G.O.A.T A OFERIT LIVE-URI LEGENDARE, DUO-UL CHASE & STATUS, DELIRIC X SILENT STRIKE ȘI KILLA FONIC, IAR GERMANUL CLAPTONE A ANIMAT ATMOSFERA LA MAINSTAGE Stațiunea Poiana Brașov a fost, pentru a treia zi consecutiv, centrul distracției pentru cei peste 17.000 de fani care au ales festivalul Massif, primul mare eveniment organizat intr-o stațiune montana din Centrul și Estul Europei. Acest mix complet experiențe este un fun hub pentru amatorii de sporturi de iarna și atmosfera de festival. Ziua de sambata a fost perfecta pentru iubitorii de muzica, distracție și sporturi de iarna și a… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

