„A trebuit să ia haine din tomberon”. Ce a pățit un român plecat cu microbuzul din Austria spre Botoșani Un tanar din Botoșani care a vrut sa vina acasa din Austria, inainte de Revelion, a trait 9 zile de groaza dupa ce s-a urcat in microbuzul care ar fi trebuit sa-l aduca in Romania. A fost agresat și dat jos din mașina in Germania, fara bagaje, cu doar 50 de euro in buzunar. Totul […] The post „A trebuit sa ia haine din tomberon”. Ce a pațit un roman plecat cu microbuzul din Austria spre Botoșani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 37 de ani a trait cea mai ingrozitoare experiența a vieții sale. Barbatul, originar din Botoșani, a incercat sa plece Austria, ca sa ajunga de Revelion in Romania. Acesta batut, dat jos din autobuz in Germania, fara bagaje, cu telefonul descarcat și doar 50 de euro in buzunar. Ovidiu…

- Ovidiu, un barbat de 37 de ani, din Botoșani, a trait coșmarul vieții sale dupa ce a plecat cu un microbuz din Austria, ca sa ajunga de Revelion in Romania, a fost agresat și dat jos din mașina in Germania, cu doar 50 de euro in buzunar, cu telefonul descarcat și fara incarcator

- Cererea de extradare a statului roman pentru Catalin Chereches a ajuns la autoritațile din Germania. Avocatul fostului primar din Baia Mare, Razvan Doseanu, arata faptul ca Romania promite judecatorilor din Germania ca, in cazul in care Cherecheș va fi extradat, acesta va avea condiții de detenție…

- Mai multe persoane suspectate ca ar fi planuit atacuri in perioada sarbatorilor au fost arestate in Austria si Germania, potrivit ziarului german Bild, citat de AFP. Politia germana a anuntat sambata seara ca face perchezitii in catedrala din Koln (vestul orasului) cu ajutorul cainilor, in urma unui…

- Bulgaria has categorically rejected the request to accept more migrants on its territory in exchange for Austria lifting its veto on Schengen accession, Prime Minister Nikolai Denkov announced on Tuesday, according to Euractiv. News broke out over the weekend that Austria is reportedly proposing to ‘partially’…

- Zapezi cum nu s-au mai vazut de 60 de ani au ingropat Europa. In Marea Britanie, oamenii intampina dificultați din cauza condițiilor de sub zero grade. Aproape 800 de zboruri au fost anulate in Germania. Obligand calatorii sa gaseasca alte rute. In decurs de cateva ore, o furtuna de zapada uriașa in…

- Catalin Cherecheș, aflat in arest in Germania, a refuzat extradarea simplificata, care ar fi durat in jur de 10 zile. Astfel, procedura extradarii s-ar putea prelungi cu cateva saptamani. Potrivit purtatorului de cuvant de la Procuratura generala Munchen, Florian Weinzierl, legea germana permitea extradarea…

- The European Commission said it has issued formal notices to Bulgaria, Romania and four other EU member states, launching an infringement procedure due to their failure to enact European regulations linked to waste management, recycling and resource efficiency, according to See News. Bulgaria, Romania,…