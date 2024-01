Avaria la sistemul de termoficare din Capitala putea fi evitata, susține Gabriela Firea, care lanseaza un atac la adresa primarului general Nicușor Dan. „Avaria la sistemul de termoficare din Capitala putea fi evitata! Dragi bucureșteni, din nefericire, stați acum in frig și fara apa calda din incompetența politicienilor de dreapta din București. Batalia electorala incepe deja, iar unii se cațara pe suferința familiilor care ingheața in case, uitand ca sunt la conducerea orașului din 2020 pana acum. Lupta politica nu le ține de cald bucureștenilor, ba chiar ii ține și mai mult in frig. Dovada…