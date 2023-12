Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul carbonizat al unui copil a fost gasit miercuri dimineata, la pensiunea ferma Dacilor, din judetul Prahova, afectata de un puternic incendiu. ”A fost extrasa cea de-a saptea victima carbonizata (minor)”, a transmis ISU. Se continua actiunea de cautare, in conditiile in care opt persoane au fost…

- Șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, care i-a facut in trecut reclama complexului Ferma Dacilor, spunand ca este prieten cu patronul Cornel Dinicu, de peste 30 de ani, a avut o prima reacție dupa incendiul in care au murit șapte persoane, iar una…

- IGSU vine cu noi detalii despre tragedia din Prahova A saptea victima carbonizata a fost gasita miercuri de pompieri, la peste 24 de ore de la momentul izbucnirii incendiului devastator de la Ferma Dacilor, aflata in satul prahovean Tohani.Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta,…

- Politistii din SNPPC primeau 20% reducere la Ferma Dacilor. Presedintele SNPPC spune ca „nu e in atributiile noastre sa facem controale”. „Va informam ca Biroul teritorial SNPPC din IPJ Prahova a incheiat un nou parteneriat in domeniul turismului. Incepand din 8 iulie, membrii SNPPC&familiile beneficiaza…

- Secția militara a DNA a clasat in martie 2023 un dosar care privea modul in care funcționa Ferma Dacilor fara autorizație de incendiu. DNA va redeschide acest dosar dupa ce pensiunea a ars din temelii marți. Dosarul DNA ar arata ca ISUJ Prahova ar fi acordat in 2019 doar avertismente la Ferma Dacilor,…

- Un cunoscut bodyguard din Capitala a murit, alaturi de doi dintre cei trei copii ai sai, in tragedia de la complexul Ferma Dacilor din localitatea prahoveana Tohani, in a doua zi de Craciun. Barbatul era chiar unul dintre finii patronului, Cornel Dinicu, dar și mana sa dreapta. Cei doi fii ai sai care…

- Un cunoscut bodyguard din Capitala a murit, alaturi de doi dintre cei trei copii ai sai, in tragedia de la complexul Ferma Dacilor din localitatea prahoveana Tohani, in a doua zi de Craciun. Barbatul era chiar unul dintre finii patronului, Cornel Dinicu, dar și mana sa dreapta. Cei doi fii ai sai care…

- Un puternic incendiu a izbucnit marti dimineata la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. Secretarul de stat in MAI Raed Arafat afirma ca la acest moment sunt cautate persoanele cazate la etajul cladirii. Prefectul judetului Prahova, Virgiliu Nanu, a declarat pentru News.ro…