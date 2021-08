Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru al Regatului Unit, Tony Blair, care a adus țara in Razboiul cu Afganistan, in 2001, alaturi de Statele Unite conduse de George W. Bush, l-a criticat pe Joe Biden pentru faptul ca a „abandonat țara.”

- Victoria talibanilor in Afganistan risca sa le insufle optimism jihadistilor din alte parti ale lumii, incurajati de noua infrangere a unei puteri straine si de triumful strategiei bazate pe negociere si rabdare, noteaza joi AFP intr-un comentariu. La nivel mondial, luptatorii miscarii jihado-salafiste,…

- Gruparea jihadista Al-Qaida i-a felicitat pe talibani pentru preluarea puterii in Afganistan si i-a indemnat pe aceștia sa continue jihadul, pe care il considera singurul mijloc prin care pot fi expulzați „cotropitorii și ocupanții”. „Aceasta victorie si preluare a puterii ne arata ca jihadul si lupta…

- Josep Borrell, seful diplomatiei europene, a anuntat ca UE „va trebui sa discute” cu talibanii „cat de curand va fi necesar” pentru ca acestia „au castigat razboiul” in Afganistan. Oficialul a precizat ca acest lucru nu trebuie sa implice recunoasterea oficiala a noului regim in perioada imediata, informeaza…

- Toate zborurile civile si militare au fost suspendate pe aeroportul din capitala afgana Kabul din cauza multimii de afgani care a patruns pe pista de decolare in incercarea disperata de a parasi tara dupa revenirea talibanilor la putere, relateaza AFP, citand un purtator de cuvant al Pentagonului.…

- Ahmad Massoud, fiul cunoscutului comandant de razboi Ahmed Shah Massoud, asasinat in 2001 de reteaua terorista Al Qaida, a lansat luni un apel catre concetatenii sai de a i se alatura in efortul de rezistenta impotriva talibanilor, care se afla in plin proces de preluare a puterii in Afganistan,…

- Razboiul din Afganistan s-a terminat, au anuntat, duminica, talibanii, care au preluat controlul asupra Kabulului. "Am reusit ceea ce ne-am propus, am adus libertatea tarii noastre si independenta poporului nostru", a declarat un purtator de cuvant al talibanilor, relateaza BBC.

- Comandantul fortelor americane in Afganistan, generalul Scott Miller, nu a exclus marti lovituri aeriene impotriva talibanilor daca acestia vor continua sa cucereasca noi teritorii, in timp ce retragerea trupelor americane este in curs, informeaza AFP. "Nu mi-ar placea sa vad lovituri aeriene,…