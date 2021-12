Stiri pe aceeasi tema

- Decesul lui Horst Eckel, ultimul supravietuitor al echipei Republicii Federale Germania, campioana mondiala in 1954, a decedat la varsta de 89 de ani, a anuntat vineri Federatia germana de fotbal (DFB), citata de Reuters. Eckel a fost unul dintre cei doi fotbalisti germani care au evoluat…

- Germanul Horst Eckel, care ramasese ultimul campion mondial din 1954 inca in viata, a decedat vineri, la varsta de 89 de ani, a anuntat DFB, relateaza News.ro. In perioada turneului final al Cupei Mondiale din 1954, in finala caruia germanii au invins Ungaria, scor 3-2, Eckel era legitimat…

- Fostul fotbalist englez Ray Kennedy a decedat marti la varsta de 70 ani din cauza bolii Parkinson, a anuntat clubul FC Liverpool intr-un comunicat, citat de AFP, potrivit Agerpres. Acesta a scris istorie la echipelor Liverpool si Arsenal Londra. Fostul mijlocaș a castigat de trei ori Cupa Campionilor…

- Claudiu Keșeru, fotbalistul echipei naționale a Romaniei, a declarat ca meciul cu Armenia din preliminariile Cupei Mondiale din 2022, nu ar trebui sa puna probleme echipei. Trebuie sa aplice intocmai indicatiile tactice ale staff-ului tehnic pentru a castiga cele trei puncte. „Maine nu trebuie sa ne…

- Ianis Hagi (22 de ani) a declarat, vineri seara, dupa infrangerea suferita in Germania, ca jucatorii sunt triști pentru ca puteau obține macar o remiza. “Nici nu vreau sa ma gandesc la chestia asta, daca a fost cel mai frumos gol. Plecam din Germania fara niciun punct. Normal sa fiu dezamagit. Cand…

- Reprezentativa de fotbal a Romaniei va juca, in deplasare, cu reprezentativa Germaniei, vineri, 8 octombrie, de la ora 21.45, in etapa a VII-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Atacantul George Puscas a prefațat partida programata la Hamburg. “Avem nevoie de victorie, trebuie sa…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va evolua vineri, de la ora 21:45, in deplasare, cu selectionata Germaniei, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale 2022. Selecționerul Mirel Radoi a susținut conferința de presa inaintea meciului de la Hamburg. “Pare o partida in care jucatorii iși gasesc singuri…

- Fotbalistul primei representative a Romaniei, Andrei Burca, a acordat un interviu site-ului oficial al FRF , in care a prefațat meciul cu Germania din preliminariile CM 2022. “Suntem constienti ca o sa ne astepte o partida dificila impotriva unei echipe de top a lumii, nu numai a Europei. Din punctul…