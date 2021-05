A murit și a treia fetiță spălată pe cap cu o soluție toxică, în Brașov Cea de-a treia fetița de la Ungra, Brașov, care a fost spalata pe cap de mama ei cu o soluție toxica care trebuia sa ii indeparteze paduchii, a murit la spital. Fetița, de 8 ani, fusese dusa la Spitalul din Targu Mureș sambata, dupa ce mama ei a spalat-o pe cap cu tomoxan, un antiparazitar […] The post A murit și a treia fetița spalata pe cap cu o soluție toxica, in Brașov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primele concluzii ale anchetei legate de tragedia din comuna Ungra, județul Brașov, au scos la iveala ca substanta care a dus la moartea copiilor si la otravirea celorlalte trei victime, Tomoxan, nu a fost bauta de acestia (asa cum s-a crezut in prima faza), ci a fost absorbita de organism prin piele,…

- O adevarata nenorocire s-a abatut peste o familie din localitatea Ungra. Mama, bunica si cele trei fete minore au baut o substanța toxica folosita la spalatul oilor. Copiii au fost gasiți in stop cardio-respirator. Fetițele de 7 și 9 ani nu au mai raspuns la manevrele de resuscitare, cea de-a treia,…

- Mai multe echipaje medicale au fost solicitate in comuna Ungra, județul Brașov, unde trei copii au fost gasiți inconștienți. Medicii au stabilit ca au baut o substanța toxica folosita la spalatul oilor. Medicii se straduiesc sa ii readuca la viața. Primele date arata ca cei trei copii au baut Tomoxan,…

- William Shakespeare, prima persoana din lume vaccinata impotriva coronavirusului, a murit la varsta de 81 de ani, relateaza Daily Mail. Barbatul pe al carui nume s-a speculat enorm, a devenit vedeta pentru intreaga lume prin faptul ca a fost primul omul care a primit serul impotriva SARS-COV-2 la data…

- Un accident grav a avut loc, marți, in localitatea Nistorești, pe DN1. Cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte doua au fost ranite. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, doua autoturisme au fost implicate intr-un impact frontal pe DN 1 Ploiești – Brașov, la kilometrul 103, in zona…

- Un accident grav a avut loc, marți, in localitatea Nistorești, pe DN1. Doua persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost ranite. Medicii fac eforturi sa le salveze. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, doua autoturisme au fost implicate intr-un impact frontal pe DN 1 Ploiești – Brașov,…

- Intamplarea tragica a avut loc in localitatea Tauti din judetul Alba, luni dupa amiaza. Copila venise in vizita cu bunica ei la o vecina, iar cand au intrat in curte, cainele din rasa Husky, cunoscuta ca o rasa blanda, s-a napustit asupra copilei și a mușcat-o de fața. Proprietara, alertata de țipete…

- Cele trei paciente din TIR-ul ATI, care s-a defectat la Spitalul “Victor Babeș” au murit din cauza unei insuficiențe respiratorii acute, se precizeaza in raportul INML. Polițiștii bucureșteni au prezentat, marți, concluziile preliminare ale anchetei de la Spitalul “Victor Babeș”. Marian Mihoci, șeful…