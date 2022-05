Stiri pe aceeasi tema

- Primul președinte al Ucrainei independente si unul dintre groparii URSS, Leonid Kravciuk, a murit marti la varsta de 88 de ani, in plina invazie rusa asupra tarii sale, a anuntat primarul Kievului, Vitali Kliciko, potrivit AFP. „O mare pierdere pentru intreaga Ucraina. Astazi, Leonid Kravciuk a murit…

- Jurnalistul si producatorul Radio Europa Libera din Ucraina (Radio Svoboda), Vera Girici, a murit in urma atacului cu o racheta al fortelor ruse, care a lovit casa in care locuia in Kiev, relateaza The Guardian. Atacul a avut loc joi, pe 28 aprilie, iar trupul decedatei a fost gasit sub daramaturi…

- Procuratura generala Ucrainei anunța ca 136 de copii au murit de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina. Potrivit procuraturii generale din Ucraina, cel puțin 136 de copii au murit in timpul invaziei ruse care a inceput in urma cu o luna. Mesajul a fost postat pe aplicația Telegram, adaugand ca numarul…

- Ministerul rus al Apararii a transmis vineri ca prima faza a operatiunii sale militare in Ucraina este aproape incheiata, iar de acum inainte trupele ruse se vor axa pe ”eliberarea” completa a regiunii estice Donbas ce cuprinde provinciile separatiste proruse Donetk si Lugansk, relateaza Reuters. ”Principalele…

- Forțele antiaeriene au doborat luni, 14 martie, o racheta deasupra Kievului, iar resturile acesteia au cazut intr-o zona rezidențiala, peste un troleibuz, și au distrus o cladire cu cinci etaje, scrie Ukrainska Pravda . Potrivit primarului capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, un barbat a murit și alte…