Stiri pe aceeasi tema

- Milionarul roman Nelu Balan, care a fondat unul dintre cele mai cunoscute restaurante de lux din New York, a murit ieri. Fiica sa a dezvaluit ultima lui dorința fusese sa iși recupereze restaurantul care l-a facut celebru și care devenise locul preferat la vedetelor și oamenilor de afaceri.

- Milionarul roman Nelu Balan, care a fondat unul dintre cele mai cunoscute restaurante de lux din New York, a murit ieri. Anunțul a fost facut pe Facebook de fostul manechin Nelly Nastase, scrie presa romana.

- Nelu Balan, milionar roman cu notorietate in SUA, a murit, marți, la varsta de 64 de ani. Vreme de 25 de ani a deținut renumitul restaurant „Nello” din New York. In urma cu mai puțin de doi ani, acesta a fost operat cu succes pentru o tumoare pe creier, dar recent se recupera dupa un […] The post Cine…

- Lumea milionarilor e in doliu! Nelu Balan, romanul care a deținut un restaurant exclusivist in New York, s-a stins din viața. Barbatul devenise cunoscut in SUA dupa ce iși deschisese un local de lux, considerat ca fiind unul dintre cele mai scumpe din orasul cu cea mai mare populație din Statele Unite…

- Nelu Balan, milionarul roman care a deschis unul dintre cele mai cunoscute restaurante de lux din New York, a murit ieri. Anunțul a aparut pe rețelele de socializare, postat de fostul manechin Nelly Nastase.

- Vestea mortii milionarului Nelu Balan, considerat „cel mai șmecher roman din New York”, a fost data de fostul manechin Nelly Nastase."RIP Nello! It was a pleasure to have known you! Drum lin spre cer", a transmis aceasta pe Facebook.Nelu Balan, poveste de viața ca-n filmeNelu Balan este unul din romanii…

- Milionarul Nelu Balan, care a deținut restaurantul de lux Nello din New York, a incetat din viața, marți, 23 mai, a anunțat artista Nelly Nastase, intr-o postare pe pagina de Facebook, informeaza Antena 3. „RIP Nello! It was a pleasure to have known you! Drum lin spre cer", a transmis fostul manechin,…