Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Ordonanța MILTARA 8: Textul integral. Se interzice exportul pentru cateva produse și prevederi pentru anumite categorii de persoane Ordonanța MILTARA 8: Textul integral. Se interzice exportul pentru anumite produse și prevederi pentru anumite categorii de persoane Ministrul Afacerilor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat susțin o declarație de presa la sediul Ministerului Afacerilor Interne incepand cu ora 14.00. Declarația va fi transmisa in direct de TVR.

- ROMANIA – Ministrul de Interne, Marcel Vela, a dat luni seara doua ordonanțe militare, iar Suceava este in carantina! Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au anunțat luni seara ca municipiul Suceava intra in carantina. In carantina intra și…

- Ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au prezentat, marți seara, conținutul celei de-a treia ordonanțe militare care extinde restricțiile de circulație pe teritoriul Romaniei. Printre acestea: se interzic deplasarile de la domiciliu, cu o serie…

- Marcel Vela, ministrul de Interne al Romaniei (foto: www.universul.net) Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Raed Arafat și Bogdan Despescu anunța, la sediul ministerului, noi masuri legate de epidemia de coronavirus, transmite G4Media . Principalele declarații Marcel Vela:…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, si secretarul de stat in MAI Bogdan Despescu au sustinut o declaratie de presa, la sediul Ministerului de Interne. „Va aducem la cunostinta; se suspenda activitatea de consum a produselor alimentare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat susțin o declaratie de presa la sediul MAI. Ministrul de Interne a anunțat ca se inchid restaurantele și barurile. Marcel Vela: -Se suspenda activitatea de servire și consum a produselor alimentare și bauturilor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, si secretarul de stat in MAI Bogdan Despescu sustin o declaratie de presa, la sediul Ministerului de Interne. „Va aducem la cunostinta; se suspenda activitatea de consum a produselor alimentare…