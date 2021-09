Stiri pe aceeasi tema

- Lava vulcanului Cumbre Vieja din La Palma a început sa formeze o delta care câștiga treptat teren în fața apelor, pe masura ce se revarsa în Oceanul Atlantic. Autoritațile au cerut oamenilor sa stea la o distanța de cel puțin 3,5 kilometri, deoarece lava...Citește integral…

- In noaptea de marti spre miercuri, un fenomen considerat potential periculos de catre Institutul de vulcanologie din insulele Canare (Involcan) s-a produs atunci cand lava vulcanului care a erupt in urma cu zece zile pe insula La Palma din arhipelagul spaniol al Canarelor a ajuns la ocean. Erupția vulcanului…

- Lava vulcanului Cumbre Vieja din La Palma a inceput sa formeze o delta care caștiga treptat teren in fața apelor, pe masura ce se revarsa in Oceanul Atlantic. Autoritațile au cerut oamenilor sa stea la o distanța de cel puțin 3,5 kilometri, deoarece lava care intra in contact cu apa formeaza nori albi…

- Lava vulcanului care a erupt in urma cu zece zile pe insula La Palma a ajuns la Oceanul Atlantic in noaptea de marti spre miercuri. Vulcanologii de la institutul din insulele Canare avertizeaza ca fenomenul poate fi pericolos, existand temeri ca in urma reacțiilor chimice care se creeaza ar putea fi…

- Potrivit sistemului european de observare terestra Copernicus, lava vulcanului de pe insula spaniola La Palma a acoperit 258 de hectare de teren si a afectat 686 de constructii, dintre care 589 au fost distruse total. Suprafata afectata este in continua crestere, relateaza marti EFE.

- Lava vulcanului de pe insula La Palma a ajuns in Oceanul Atlantic. Din imaginile surprinse de martori se vede cum deasupra apei s-a creat un nor de aburi si fum.Intre timp, lava continua sa distruga tot ce ii sta in cale. Printre cladirile facute scrum este si o biserica.

- Rauri de lava s-au scurs in cursul noptii pe versantii vulcanului de pe insula spaniola La Palma, iar aeroportul local a fost inchis dupa ce eruptia s-a intensificat si a intrat in cea mai exploziva faza de pana in prezent, informeaza Reuters sambata. Vulcanul Cumbre Vieja, situat pe mica…

- Autoritatile au evacuat circa 5.000 de persoane din sate situate pe insula La Palma din arhipelagul Canare dupa ce un vulcan a erupt improscand lava, au precizat oficiali locali, potrivit Reuters. Raul de lava cu o inaltime de 15 metri a inghitit deja 20 de locuinte in satul El Paso si…