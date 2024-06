Stiri pe aceeasi tema

- Elena Lasconi, reconfirmata prin vot in funcția de primar la Campulung, a declarat marți seara la Digi24 ca de vina pentru rezultatul "dezastruos" al USR sunt de vina Catalin Drula, dar și membri ai Biroului Național, despre care spune ca ar trebui și ei sa iși dea demisia. Ea a descris Alianța Dreapta…

- Primarul reales al Timișoarei și primarița orașului Campulung, și ea realeasa, ar putea fi doi dintre membrii USR care intra in cursa pentru președinția USR,... The post Posibila confruntare intre Dominic Fritz și Elena Lasconi pentru șefia USR appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Primarul reales al Timișoarei și primarița orașului Campulung, și ea realeasa, ar putea fi doi dintre membrii USR care intra in cursa pentru președinția USR, dupa demisia președintelui Catalin Drula.

- Elena Lasconi, primarul din Campulung, nu exclude in totalitate o candidatura la șefia USR. Fosta jurnalista considera ca scorul alianței ADU e „dezastruos” și nu se aștepta „sa fie atat de rau”.„Nu știu daca o sa candidez la șefia USR. Sunt terminata de oboseala.

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat in urma cu putin timp ca va convoca alegeri pentru conducerea partidului.In carti pentru sefia partidului sunt Dominic Fritz, primarul Timsoarei si Elena Lasconi, primar la Campulung si Daniel Lucian Viziteu, primarul municipiului Bacau."Le multumesc colegilor.…

- Elena Lasconi, Ionuț Moșteanu și Emanuel Soare sunt cațiva dintre candidații USR la alegerile locale din data de 9 iunie 2024. Numele acestora a fost indicat de președintele USR, deputatul Catalin Drula, intr-un mesaj postat pe facebook la data de 21 aprilie 2024. “Mult succes, Ionuț Moșteanu, pentru…

- Elena Lasconi nu mai vorbește cu liderul USR, insa susține ca are parte de susținerea acestuia. De altfel, primarul municipiului Campulung a vorbit despre alegerile locale de anul acesta. Aceasta a precizat ca merge cu incredere spre scurtin, avand in vedere ca nu ii privește ca pe „un electorat”, ci …

- Elena Lasconi, primar al municipiului Campulung, a afirmat ca are multa treaba la primarie și ca „nu e genul care sa se dea bine cu șeful”. Primarul din Campulung, Elena Lasconi, a starnit controverse intr-un interviu recent, recunoscand ca nu a mai intrat in contact cu liderul USR, Catalin Drula ,…