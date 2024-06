Descoperirea frescelor rare în Sanctuarul Antic din Pompeii: eleganța albastrului ceresc Recent, arheologii au scos la lumina un sanctuar impresionant, decorat cu fresce rare de un albastru sublim, in orașul antic Pompeii. Aceasta descoperire extraordinara aduce o noua lumina asupra vieții religioase și artistice a unei civilizații stravechi, ingropate sub cenușa devastatoare a erupției vulcanului Vezuviu. Regio IX și Insula 10: o comoara ingropata In cartierul […] The post Descoperirea frescelor rare in Sanctuarul Antic din Pompeii: eleganța albastrului ceresc appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul unei economii in continua schimbare, sectorul auto se confrunta cu un moment critic caracterizat de disponibilizari masive. Recent, autoritațile au facut un anunț important pentru aceasta industrie, starnind ingrijorare in randul angajaților. Disponibilizari masive in sectorul auto. Anunțul…

- Cercetatorii au facut o descoperire care ar putea revoluționa lumea tehnologiei. Este vorba despre bateriile cu unde de particule, care pot incarca o mașina sau alt vehicul in doar o secunda. Totul este la nivel de studii in acest moment, dar specialiștii spera ca vor da lovitura cu noua invenție. Bateria…

- Andreea Marin e un etalon al televiziunii din Romania și se afla in lumina reflectoarelor de mai bine de 30 de ani. In cadrul unui interviu exclusiv oferit pentru Spynews.ro, ”Zana surprizelor” ne-a dezvaluit care a fost cel mai greu moment al carierei sale. Totodata, ne spune și cum face fața criticilor…

- Vorbim despre romanii care au optat sa iși agoniseasca banii pentru pensia privata din Pilonul 2 la fondul de pensii Vital. Ei bine, acesta a investit și intr-un gigant tehnologic care a avut recent o creștere semnificativa pe bursa. Un milion de romani sunt acționari fara sa știe la gigantul olandez…

- Pentru atenuarea simptomelor caracteristice sindromului de colon iritabil mai eficienta este modificarea dietei decat medicamentele, indica un recent studiu. Potrivit unui studiu recent, efectuat la Universitatea din Gotheburg (Suedia), o dieta sub forma unui tratament alimentar poate fi mai eficienta…

- Tocmai te-ai mutat la curte și beneficiezi de o mica gradina? Ei bine, inainte de a te apuca de treaba, ar fi cazul sa știi și care sunt greșelile pe care le fac toți gradinarii incepatori, ba chiar și cei mai experimentați. Invața din erorile lor! Astfel, vei economisi timp și sume importante de bani.Care…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja a depus la DIICOT o plangere penala, dupa ce in mediul online au aparut un videoclip de tip deepfake si un articol de tip fake news. Imaginile il infațișau pe Sebastian Burduja in timp ce promova o platforma investiționala creata de doua companii. Aceste materiale…

- Clujul a fost mereu un oraș al eleganței, dar parca niciodata ca in perioada interbelica. Trendul s-a pastrat și dupa ce puterea comunista a preluat puterea, iar dupa Revoluția din 1989 eleganța a inceput sa se stinga.O fotografie din perioada interbelica, realizata in Piața Unirii, la intrare dinspre…