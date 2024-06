Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrele a doua persoane – o femeie si un barbat – au fost gasute, marti, intr-un imobil din judetul Braila, cu urme de violenta pe corp. Politistii si procurorii au deschis o ancheta. Anterior, femeia ar fi sunat la 112 si, strigand, a afirmat ca se afla in pericol, dar nu a mai oferit alte detalii.…

- Cadavrele a trei tineri au fost gasite la granița cu Romania, in Tisa. Potrivit informațiilor transmise de granicerii ucraineni, cel mai probabil, barbații incercau sa paraseasca Ucraina. Cel mai mic dintre ei avea doar 18 ani.

- Un polițist de penitenciar a fost gasit mort intr-o benzinarie din Focșani. Persoana decedata a fost identificata ca fiind un barbat in varsta de 43 de ani. Oamenii legii fac acum cercetari pentru a afla ce s-a intmplat, de fapt.

- Trupurile a cinci persoane, printre care doi copii, au fost gasite fara viața intr-o casa. Potrivit poliției, este vorba de o crima: „Au murit in mod violent”. Investigațiile sunt in curs de desfașurare.

- O descoperire macabra a fost facuta intr-un apartament din Baia Mare. Oamenii legii au gasit cadavrul unui barbat in varsta de 51 de ani, dupa ce au fost sesizați ca dintr-o locuința se simte un miros ingrozitor.

- Agentia Reuters, care citeaza Baza, un post de stiri despre care afirma ca are contacte bune in cadrul securitatii rusesti si al fortelor de ordine, noteaza ca 28 de persoane decedate in atacul de la Moscova au fost gasite intr-o toaleta, iar 14 pe o scara la Crocus City Hall. "Multe mame au fost…

Potrivit informațiilor inițiale, cei patru au fost vazuți in viața pentru ultima oara vineri, 15 martie, iar niciunul dintre ei nu fusese raportat disparut anterior