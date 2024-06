Stiri pe aceeasi tema

- Toate gospodinele iși doresc sa aiba casa mereu curata, in special, mobila. Acesta este locul unde se aduna cel mai mult praf și cel mai rapid. Dar exista soluții pentru a scapa de paful din casa. Este un spary natural, care se face foarte simplu și cu produse ieftine. Cum sa ții departe praful de […]…

- Ajutorul american de 61 de miliarde de dolari, aprobat in aprilie, a fost o gura de aer pentru forțele ucrainene care iși apara teritoriul de ruși. Dar Ucraina nu este singurul beneficiar al acordului. Analiștii spun ca SUA obțin informații neprețuite privind problemele unora dintre cele mai importante…

- Cu cei nici 3 kilometri ai sai, cat are de la un capat la altul, Calea Victoriei este nu doar una dintre cele mai cunoscute strazi din București, ci și una dintre cele mai vechi, cu una dintre cele mai spectaculoase istorii.

- In aceste zile de mare sarbatoare, gospodinele se gandesc sa faca cele mai bune rețete, de la mancarea propriu-zisa și pana la delicioasele deserturi sau aperitive. Printre deserturile simple și rapide se numara și cel cunoscut sub numele de chec aperitiv pentru Paște, iar rețeta rapida te scoate din…

- Președintele iranian a lansat un avertisment la adresa Israelului, in condițiile in care aliații statului evreu se așteapta ca acesta sa reacționeze militar, dupa ce a fost atacat, saptamana trecuta, cu sute de drone și rachete de regimul de la Teheran.

- Consiliul județean Ilfov a plantat, impreuna cu Primaria Cernica și cu zeci de voluntari, peste 8.000 de puieți in localitate, pentru un nou parc natural, de peste doua hectare. Consiliul județean Ilfov a demarat, impreuna cu Primaria Cernica, o ampla acțiune de plantare de puieți in localitate, pentru…

- Tribunalul Bucuresti a decis luni, ca Dan Ilie Morega, fostul prefect de Gorj, are obligatia de a nu parasi domiciliul, fara permisiunea anchetatorilor. Decizia magistratilor este definitiva. Tribunalul Bucuresti a respins luni, contestatia procurorilor“In temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b C.pr.pen.…

- Poliția Romana scoate la concurs mai multe posturi pentu iubitorii de animale. The post POSTRURI POLIȚIE Poliția Romana scoate la concurs 60 de posturi de agent de poliție (și conductor caini) first appeared on Informatia Zilei .