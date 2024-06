Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Braila a declarat stare de alerta an intreg judetul, pentru 30 de zile, dupa ce operatorul de salubritate a refuzat ca mai ridice gunoiul incepand de luni. Firma ceruse o majorare de aproape 50% a tarifului, iar autoritatile au refuzat, scrie news.ro.”In…

- ■ Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) s-a intrunit la 11 iunie 2024, la ora 14:30, intr-o ședința extraordinara la Palatul Administrativ, sala „Ion Creanga” ■ se urmarește stabilirea unor soluții pe termen lung ■ Instituția Prefectului Județului Neamț a informat presa locala ca, in…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii de catre Agro Tollil SRL a solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Construire imobil aparthotel S P 6E, propus a fi amplasat in municipiul Constanta, Statiunea Mamaia, Baza de reparatii TIC TAC,…

- Doua case si doua anexe gospodaresti din localitatea Barcani au fost distruse intr-un incendiu izbucnit vineri dimineata, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna.

- Masuri speciale au fost luate in Cluj dupa ce o porțiune din strada Uliului s-a surpat și a aparut un crater adanc. In zona afectata de alunecarea de teren a fost declarata stare de alerta, aceasta este monitorizata in permanenta de echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Cluj, dar si…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 24 aprilie 2024 s a publicat extrasul de incheiere privind inmatricularea unei noi societati de o femeie din judetul Constanta. In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 24 aprilie 2024 s a publicat extrasul de incheiere privind inmatricularea unei noi…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova s-a reunit in aceasta dupa-amiaza pentru a analiza situatia de la Slanic, unde pamantul s-a tasat si s-a format un crater cu adancimea de aproximativ 2 metri, pe o suprafata de peste 60 de mp. Potrivit DSU, au fost adoptate urmatoarele masuri preventive: