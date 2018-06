Stiri pe aceeasi tema

- Absolvenții de clasa a VIII-a susțin, luni, intre orele 9.00 și 11.00 Evaluarea Naționala la limba și literatura romana, la sesiunea din acest an fiind așteptați sa participe peste 150.000 de elei din toata țara. „Conform datelor centralizate de Ministerul Educatiei Nationale (99,69%), pana sambata,…

- Absolventii de clasa a VIII-a sustin, astazi, prima proba a examenului de Evaluare Nationala. Sesiunea incepe cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Examenul continua miercuri, 13 iunie, cu proba la Matematica, iar joi, 14 iunie, proba de limba si literatura materna. Primele rezultate vor fi…

- Evaluare Nationala 2018 Romana. Peste 150.000 de absolventi de clasa a VIII-a sunt asteptati sa participe la sesiunea din acest an a Evaluarii Nationale. Examenul incepe luni cu proba scrisa la Limba ...

- Evaluarea naționala pentru absolvenții clasei a VIII-a, in anul școlar 2017-2018, se desfașoara conform urmatorului calendar: 11 iunie 2018 – Limba și literatura romana – proba scrisa 13 iunie 2018 – Matematica – proba scrisa 14 iunie 2018 – Limba și literatura materna – proba scrisa 19 iunie 2018 –…

- Mai este putin si elevii de clasa a VIII-a intra in focul examenelor. Prima proba scrisa din cadrul Evaluarii Nationale pentru clasa a VIII-a (Limba si literatura romana) va avea loc in data de 11 iunie. Urmatoarea proba scrisa (Matematica) se va desfașura in data de 13 iunie, iar ultima (Limba si literatura…

- Prima proba a Evaluarii Naționale pentru elevii de clasa a opta va avea loc in 11 iunie. Este vorba despre Limba și Literatura Romana. In județul Timiș sunt așteptați la examen 5.180 de elevi, numarul copiilor inscriși in clasa a VIII-a in anul școlar 2017-2018. Prima proba…

- Peste 15.000 de elevi din judetul Dolj vor sustine in perioada 7-24 mai examenul la Evaluarea Nationala. Rezultatele la acest examen nu se afiseaza, nu se comunica public si nici nu se inregistreaza in catalogul clasei.

- Elevii de clasa a II-a, prima proba scrisa a Evaluarii Nationale Elevii de clasa a II-a au sustinut, în aceasta dimineata, prima proba scrisa a Evaluarii Nationale - cea la limba româna, respectiv limba materna. Examinarea va continua mâine cu testele de citire, iar în…