Stiri pe aceeasi tema

- O persoana care a furnizat informatii ce au condus la Abu Bakr al-Baghdadi, mort in weekend, urmeaza sa primeasca intreaga recompensa sau o parte a recompensei in valoare de 25 de milioane de dolari promisa oricui ar fi oferit informatii cruciale despre liderul Statul Islamic, dezvaluie The Washington…

- Un fost responsabil al gruparii Stat Islamic (SI) care a furnizat informatii ce au condus la Abu Bakr al-Baghdadi, mort la sfarsitul saptamanii trecute intr-o operatiune a fortelor speciale americane, ar trebui sa primeasca intreaga sau o parte din recompensa de 25 milioane de dolari promisa oricui…

- Potrivit cotidianului, informatorul fusese un responsabil de rang inalt al SI, insarcinat mai ales cu organizarea deplasarilor in Siria ale celui mai cautat om de pe planeta, supranumit 'fantoma'. In noaptea de sambata spre duminica, in cursul unei operatiuni a fortelor speciale americane la Barisha,…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anuntat duminica moartea liderului gruparii Statul Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, in urma unei operatiuni americane in nord-vestul Siriei, iar dupa acest anunt au urmat numeroase reactii internationale, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Rusia…

- Un ''mare numar'' de combatanti ai Statului Islamic au fost ucisi in raidul american care a condus la moartea liderului organizatiei jihadiste Abu Bakr al-Baghdadi in nord-vestul Siriei, a anuntat presedintele american Donald Trump, relateaza AFP. ''Niciun membru al personalului…

- Irakul a ajutat Statele Unite sa ia urma liderului Statului Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi, ucis duminica intr-o operatiune militara americana in Siria, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.Un ajutor irakian al lui al-Baghdadi a fost ucis in vestul Irakului, in urma cu cateva…

- Liderul organizației teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a murit in timpul nopții trecute. Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca liderul ISIS si-a detonat vesta cu explozibili pe care o avea asupra sa. Acest lucru s-a intamplat in timpul unor operațiuni care il vizau in nord-vestul…

- Incursiunea armatei Turciei in Siria darama din nou lira, dupa ce anul trecut s-a depreciat cu 36% fața de dolar Lira turceasca inregistreaza in octombrie cea mai slaba evolutie in randul monedelor importante, din cauza incursiunii armatei Turciei in nordul Siriei, evolutie cu atat mai negativa cu cat…