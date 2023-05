Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 720 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,34%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 24,35%, in comparatie cu saptamana anterioara.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere pe toti indicii sedinta de joi, cu tranzactii de 1,37 milioane lei (278.660 de euro), efectuate in prima jumatate de ora de la inceperea operatiunilor.Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, s-a apreciat cu…

- Un numar de 44 de fermieri au fost selectati in baza punctajului obtinut pentru finantare cu fonduri nerambursabile in cuantum total de 20,33 de milioane de euro, finantarea urmand a fi acordata prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) pentru realizarea investitiilor in propriile exploatatii…

- ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) anunta ca vineri, 24 februarie, intra la tranzactionare obligatiunile CEC Bank, in valoare de 119,3 milioane euro pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti. Obligatiunile vor intra la tranzactionare sub simbolul bursier CECRO28E, aceasta fiind a treia emisiune…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere pe aproape toti indicii sedinta de marti, iar valoarea tranzactiilor s-a cifrat la 18,96 milioane de lei (3,85 milioane euro), informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- EVERGENT Investments S.A., cu sediul in Bacau, str. Pictor Teodor Aman, nr. 94C, judetul Bacau, avand CUI 2816642 și numar de inregistrare la Registrul Comerțului J04/2400/1992, autorizata ca Administrator de fonduri de investitii alternative, prin Autorizatia ASF nr. 20/23.01.2018 si ca Fond de…

- Tranzactii cu actiuni in valoare de peste 122 milioane de lei au fost derulate in saptamana 13 - 17 februarie la Bursa de la Bucuresti (BVB), cea mai buna zi de tranzactionare fiind joi, 16 februarie, cand rulajul a fost de 34,4 milioane lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- BVB Grup include Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central si CCP.RO. Venituri operationale BVB individual in 2022 au inregistrat o crestere de 23% sau 6,10 milioane lei comparativ cu perioada precedenta, de la 26,60 milioane lei la 32,70 milioane lei, generata de avansul de 25% al veniturilor…