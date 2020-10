A fost semnat contractul pentru noua linie de tramvai Solventul – Gara de Nord

Stiri pe aceeasi tema

- In patru luni, primaria ar trebui sa aiba proiectul tehnic pentru amenajarea noii linii de tramvai care va lega viitorul pasaj Solventul de Gara de Nord. S-a semnat contractul de execuție cu Sylc Con Trans și Longhersin. Lucrarile costa 9 milioane de euro, ar trebui sa inceapa la primavara și sa țina…

- Asociația Timișoara 2021 obține, prin hotarare de consiliu local, o finanțare de trei milioane de lei in baza unui contract semnat cu casa de cultura a municipiului, pentru 15 proiecte culturale cu peste o suta de evenimente, care se vor desfașura și in anii urmatori. Proiectele, concentrate pe tematicile…

- Primarul Nicolae Robu a anunțat ca administrația locala a semnat contractul pentru execuția pasajului Solventul, care va fi construit in continuarea caii Bogdaneștilor, peste calea ferata, și ar urma in viitor sa duca la un nou pod peste Bega. „A fost semnat contractul pentru execuția pasajului Solventul.…

- Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Rotar a anuntat miercuri, pe o retea de socializare, ca a semnat, impreuna cu presedintele CJ Alba, Ion Dumitrel, Acordul de Asociere pentru realizarea in comun a unui aerodrom pentru elicoptere, un obiectiv de investitii de interes municipal si judetean. „Ieri…

- Porr Construct și Sylc Con Trans „se bat” pentru contractul de aproape 10 milioane de euro pentru amenajarea noii linii de tramvai ce va lega viitorul pasaj Solventul de Gara de Nord. Ambele au mai avut lucrari și inca au contracte mari cu primaria.

- Pentru un singur pacient internat in luna aprilie in Spitalul Municipal Campina (SMC), unitate suport-COVID-19, cheltuielile de spitalizare s-au ridicat la fabuloasa suma de 168.261,969 lei pentru sapte zile de internare. Valoarea uriasa apare in devizul care insoteste documentele de externare ale unui…

- Un bloc cu 24 de locuinte ANL, construit in orașul Beclean, a fost recepționat, informeaza Agentia Nationala pentru Locuinte. Apartamentele pot fi inchiriate de specialiștii care iși desfașoara activitatea in unitațile sanitare din orașul Beclean. Potrivit ANL, locuintele (12 garsoniere si 12 apartamente…

- Prieteni, va anunț cu satisfacție ca dupa o lunga perioada de așteptari, in urma efortului, implicarii și lobby-ul pe care le-am facut la guvernanții acestei țari, am ajuns ca astazi, 16 iulie 2020, sa semnez in calitate de președinte al Consiliului Județean Vrancea Certificatul de Urbanism pentru porțiunea…