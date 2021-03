A fost ridicată alerta de tsunami emisă după seismul puternic din nord-estul Japoniei O alerta de tsunami, emisa dupa un seism puternic produs sambata in apropiere de coasta de nord-est a Japoniei, a fost ridicata, informeaza AFP si Reuters. Seismul, a carui magnitudine a fost revizuita de Agentia de Meteorologie din Japonia la 6,9, de la 7,2 stabilita initial, s-a produs la ora locala 18:09 (09:09 GMT) la o adancime de circa 60 de kilometri in Oceanul Pacific, in largul prefecturii Miyagi. JMA a lansat initial un avertisment de tsunami, insa valurile provocate de cutremur au atins doar aproximativ un metru inaltime. Prin urmare, aceasta alerta a fost ridicata dupa circa o ora,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs sambata in nord-estul Japoniei, iar autoritatile au emis o alerta de tsunami pentru prefectura Miyagi, relateaza agentiile de presa. E razboi intre ministrul ION și UDMR! Cițu a ales pe cine susține Un prim val tsunami ar fi lovit deja tarmul regiunii Miyagi,…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,2 grade pe scara Richter a lovit nord-estul Japoniei, sambata. Agenția meteorologica japoneza a emis o alerta de tsunami, pentru valuri de aproximativ un metru. Cutremurul,...

- Un seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs sambata in nord-estul Japoniei, iar autoritatile au emis o alerta de tsunami pentru prefectura Miyagi, relateaza agentiile de presa. Un prim val tsunami ar fi lovit deja tarmul prefecturii Miyagi, a anuntat postul public NHK. Pentru moment…

- Un seism puternic cu magnitudinea de 7,1 s-a produs sambata in largul coastelor prefecturii Fukushima, in estul Japoniei, a anuntat Agentia nipona de Meteorologie, relateaza Reuters. Seismul s-a produs la o adancime de 60 de kilometri in Oceanul Pacific, a precizat agentia. Nu au fost semnalate pagube…

- Un puternic cutremur de pamant s-a produs duminica in sudul Filipinelor, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), care inregistreaza activitatea seismica la nivel mondial, fara ca autoritatile sa fi comunicat eventuale victime sau pagube pentru moment, relateaza France Presse si EFE potrivit…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 s-a produs vineri in largul prefecturii Mie din Japonia, relateaza Xinhua care citeaza Agentia nipona de meteorologice (JMA). Seismul, care a avut epicentrul la 390 de kilometri adancime, s-a produs in jurul orei locale 22:39. In unele zone ale…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 s-a produs vineri in largul prefecturii Mie din Japonia, relateaza Xinhua care citeaza Agentia nipona de meteorologice (JMA). Seismul, care a avut epicentrul la 390 de kilometri adancime, s-a produs in jurul orei locale 22:39. In unele zone ale prefecturii Mie,…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,5 a lovit nord-estul Japoniei la inceputul zilei de luni, fara a fi lansat vreun avertisment de tsunami, informeaza Kyodo si DPA. Centrul seismic al cutremurului care a zguduit regiunea la ora 2:23 am (17.23 GMT duminica) a fost localizat in afara prefecturii Aomori,…