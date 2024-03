Stiri pe aceeasi tema

- Centrala nucleara din Japonia a fost lovita de un tsunami ce a fost generat de cutremurul din data de 1 ianuarie. Un val de trei metri a lovit centrala nucleara din Japonia din cauza tsunami-ul provocat de cutremur. Operatorul centralei a afirmat ca, din fericire, nu au existat pagube. Cutremurul…

- Puternicul seism care a zguduit centrul Japoniei, la 1 ianuarie, a dus la cel puțin 161 de decese, in timp ce 103 persoane sunt in continuare date disparute, potrivit unui nou bilant anuntat luni, 8 ianuarie, de autoritatile locale, noteaza agenția France Presse, preluata de Agerpres.Cutremurul cu magnitudinea…

- Puternicul seism care a zguduit centrul Japoniei la 1 ianuarie a facut cel putin 161 de morti, in timp ce 103 persoane sunt in continuare date disparute, potrivit unui nou bilant anuntat luni dimineata de autoritatile locale, noteaza AFP. Cutremurul cu magnitudinea 7,5, care a provocat si peste o mie…

- Cutremurul cu magnitudinea 7,5 care a devastat luni, 1 ianuarie, peninsula japoneza Noto a largit linia de coasta cu 175 de metri, informeaza NHK World Japan. Cercetatorii au analizat deplasarea solului cauzata de dezastrul natural cu ajutorul fotografiilor facute din aer, potrivit AFP, potrivit news.roStudiul,…

- Bilanțul victimelor cutremurului devastator de 7,6 grade pe Richter, care a lovit Japonia, a ajuns la 30 de morți și zeci de raniți. Seismul a distrus sute de cladiri și a surpat mai multe șosele. Peste 30 de mii de oameni au ramas in bezna dupa ce stalpii de inalta tensiune au fost puși la pamant.…

- Primul tsunami a ajuns pe coasta de est a Coreei de Sud la ora 09:21 GMT, avand o inaltime de 45 centimetri, in urma unui puternic cutremur, cu magnitudinea 7,6, care s a produs luni in Japonia, a anuntat agentia sud coreeana de meteorologie, transmite Reuters, citata de Agerpres.Tsunamiul poate creste…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,6 grade a zguduit luni, 1 ianuarie, regiunea central-nordica a Japoniei, a anuntat postul public NHK, citat de Reuters.In urma seismului, Agentia de Meteorologie din Japonia a emis o avertizare de tsunami care vizeaza regiunile costiere ale prefecturilor Ishikawa,…

- Tepco a fost nerabdatoare sa repuna in functiune cea mai mare centrala atomica din lume pentru a reduce costurile de operare, dar are inca nevoie de acordul local in prefectura Niigata, pe coasta Marii Japoniei. Cu o capacitate de 8.212 megawati (MW), centrala a fost deconectata in 2011, cand dezastrul…