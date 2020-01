A fost reținut și cel de-al doilea bărbat din Baia Mare implicat în cele patru spargeri de apartamente din Alba Iulia Polițiștii din Alba Iulia au continuat cercetarile privind furturile din apartamente savarșite in luna decembrie in municipiu. Din investigații a rezultat ca cei doi barbați din județul Maramureș, identificați la sfarșitul lunii decembrie ca și banuiți de savarșirea unei talharii și a 3 furturi sunt banuiți și de savarșirea altor 4 furturi. Polițiștii l-au reținut și pe cel de-al doilea banuit și il vor prezenta in fața magistraților. La data de 7 ianuarie 2020, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

