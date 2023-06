Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan ii invita pe toți cetațenii județului, in perioada 31-4 mai sa se bucure de o serie de manifestari cultural-artistice. Vor fi cinci zile de concerte și spectacole cu artiști de top! Articolul Astazi, incep Zilele județului Dambovița a aparut prima data pe…

- Zilele Județului Dambovița se apropie cu pași repezi! Mai puțin de doua zile ne despart de debutul unei sarbatori mult așteptate de locuitorii județului nostru. Anul acesta, festivalul dedicat județului Dambovița se desfașoara in perioada 31 mai – 4 iunie. Timp de cinci zile vor avea loc zeci de manifestari…

- In perioada 31 mai- 4 mai, CJ Dambovita organizeaza Zilele județului Dambovița . Vor urca pe scena nume sonore ale muzicii romanești : Smiley, Andra, Ștefan Banica Jr., Fuego, Trooper, dar se vor desfașura și evenimente cultural – artistice, targuri tradiționale și meșteșugarești. De asemenea, sunt…

- Timp de cinci zile, 31 mai -4 iunie, județul Dambovița va in sarbatoare, cea de-a doua ediție a Zilelor județului Dambovița.Un eveniment dedicat tuturor dambovițenilor și organizat de Consiliul Județean Dambovița. Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a anunțat in cadrul unei conferințe de presa…

- Zilele județului Dambovița, ediția a II-a, 31 mai- 4 iunie, un eveniment dedicat tuturor dambovițenilor și organizat de Consiliul Județean Dambovița. Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca vor avea loc evenimente in toate localitațile județului,…

- Prognoza meteo pentru duminica, 7 mai 2023,valori termice mai scazute decat in zilele trecute, cerul va fi mai mult noros și va ploua The post Prognoza meteo pentru duminica, 7 mai 2023,valori termice mai scazute decat in zilele trecute first appeared on Partener TV .

- Echipele Salvamont desfașoara o acțiune de verificare a zonei montane a județului Gorj cu ajutorul dronelor, in urma cutremurelor care au avut epicentrul in aceasta regiune vor verifica daca sunt roci dislocate și daca acestea pun in pericol siguranța turiștilor.Zonele identificate vor fi apoi inspectate…

- IPJ Dambovița: In zilele de marți și joi s-au inregistrat cel mai mare numar de accidente rutiere cu victime, la nivelul județului Dambovița, așa se arata in BILANȚUL ACCIDENTELOR DE CIRCULAȚIE INREGISTRATE IN PERIOADA IANUARIE-FEBRUARIE 2023, LA NIVELUL JUDEȚULUI. In perioada ianuarie-februarie 2023,…