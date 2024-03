Prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Poliției Romane. Astazi,25 martie 2024, sarbatorim 202 ani de la infiintarea Politiei Romane. „Astazi, in ziua dedicata Poliției, doresc sa transmit cele mai sincere felicitari și mulțumiri tuturor celor care fac parte din aceasta instituție deosebit de importanta pentru comunitatea noastra. In calitate [...] The post Prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia: Ziua Poliției este o oportunitate de a recunoaște sacrificiul și angajamentul celor din Poliție first appeared on Partener TV .