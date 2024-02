Stiri pe aceeasi tema

- In luna februarie 2024, Filiala pentru Copii a Bibliotecii Județene „I. H. Radulescu” Dambovița ii așteapta pe cei mai mici dintre cititori cu multe carți, dar și cu un program saptamanal de activitați educativ-recreative: Saptamana 5-9 februarie 2024 Ziua Internaționala a Cititului Impreuna Saptamana…

- Atenționare meteorologica NOWCASTING COD GALBEN de VANT, valabila pentru zona de munte a județului Dambovița. La altitudini de peste 1800 m, sunt intensificari ale vantului care vor depași la rafala 90…100 km/h, in intervalul de valabilitate 02 februarie 2024, intre orele 08:35 și 11:00. Urmarește Partener…

- Prima ședința a Colegiului Prefectural al județului Dambovița din anul 2024, a avut pe ordinea de zi urmatoarele teme: -Aprobarea tematicii orientative a ședințelor lunare ale Colegiului Prefectural din anul 2024; -Raport privind activitatea desfașurata in anul 2023 pentru aplicarea unitara a legilor…

- Polițiștii de imigrari din Dambovița, in urma acțiunilor intreprinse, au depistat doua persoane, din Rebublica Moldova, repectiv Serbia, care nu au parasit teritoriul Romaniei la expirarea perioadei legale de ședere. Pe numele acestora au fost emise decizii de returnare cu termen de plecare voluntara…

- „Pusca si cureaua lata”, fostul premier Adrian Nastase a venit la o partida de vanatoare prin codrii județului Dambovița, cel mai probabil prin zona Ilfoveni – Iuda. Este vorba despre o partida de vanatoare de iepuri. Nu este o noutate, ca fostul premier a ales județul Dambovița, l-a avut alaturi…

- Președintele PSD Dambovița, Corneliu Ștefan alaturi de prim-vicepreședintele PSD Dambovița, senatorul Titus Corlațean, secretarul executiv al organizației, Cristian Daniel Stan, deputații Carmen Holban, Ioan Vulpescu, Radu Popa, Marian Țachianu, secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionuț…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan spune ca in anul 2023, rezultatele muncii administrative se vad aproape in fiecare localitate a județului. S-a investit in drumuri, școli și sanatate. „In urma cu trei ani, le-am promis locuitorilor acestui județ ca le voi fi alaturi, ca voi face tot ceea…

- Vizita de lucru pe șantierele din sudul județului, unde CJ Dambovița are investiții importante, președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a verificat investiții in lucru sau aproape finalizate. La Morteni, se lucreaza la amenajarea de șanțuri, rigole și accese proprietați pe DJ 702H. Aici, suma de…