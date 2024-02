Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor ar urma sa dezvolte o aplicatie mobila pentru sistemul e-Factura, in timp ce Fiscul va implica mediul de afaceri in elaborarea normelor privind aplicarea impozitului pe microintreprinderi, au anuntat reprezentantii Consiliului National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Romania…

- Magazinele din Romania, inchise duminica! Ești de acord? Un demers legislativ inițiat de doi parlamentari ai Partidului Național Liberal (PNL) ar putea modifica comerțul din Romania. Marile magazine ar urma sa-și inchida porțile in zilele de weekend și sa fie mutate in afara orașelor, urmand astfel…

- Conform unui proiect de lege depus si in Parlamentul din Romania, supermarketurile ar putea fi inchise duminica și ar funcționa doar cateva ore sambata. Acest proiect legislativ, propus de reprezentanții PNL, vizeaza restricționarea accesului la marile magazine. Conform propunerii, supermarketurile…

- ”Este posibil ca in prima saptamana din luna februarie, mai ales dupa data de 4 februarie, sa consemnam valori de temperaturi in creștere de la o zi la alta, asta insemnand o vreme mai calda decat in mod obișnuit.De fapt, și actualizarea estimarilor pentru ultima luna de iarna indica o probabilitate…

- Reprezentantii ANPC au anuntat, joi, ca au desfasurat, in a doua jumatate a lunii ianuarie, o ampla actiune de verificare a modului in care este respectata legislatia in vigoare in magazinele lantului Mega Image din intrega tara. FOTO: ANPC Pana in acest moment, au fost controlate 233 de unitati.…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) propune mai multe masuri dupa discuțiile din ultimele zile cu reprezentanții transportatorilor din Romania. Printre acestea, se numara plata in rate a RCA și suspendarea poliței daca mașina nu este folosita.ASF a avut, pe parcursul ultimelor zile, mai multe…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC a inceput, pe 12 ianuarie 2024, verificarile la principalii furnizori de legume fructe ai marilor lanturi de magazine din Romania.Potrivit ANPC, au fost controlate, pana acum, 4 depozite situate in judetul Ilfov, apartinand operatorilor economici:…

- Un nou beneficiu pentru pensionari: 10% din numarul total al locurilor de parcare ale marilor lanțuri de magazine sa fie destinat seniorilor Pensionarii din Romania s-ar putea bucura de un nou beneficiu atunci cand merg la cumparaturi, potrivit unei propuneri legislative care se vrea a veni in sprijinul…