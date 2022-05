Stiri pe aceeasi tema

- Baku a cerut Erevanului sa recunoasca integritatea teritoriala a Azerbaidjanului. Despre acest lucru a anunțat Interfax — Azerbaidjan. "Principalul mesaj al Azerbaidjanului pentru Armenia este recunoașterea integritații teritoriale și a suveranitații. Este Armenia pregatita pentru asta? Noi sintem pregatiți",…

- In timpul primului cabinet Dragnea s-a creat la Palatul Victoria o sinecura pompoasa pentru UDMR doar ca sa aiba o jucarie un lider al maghiarilor aflat in vizorul DNA. Șase premieri și bonusul dinaintea moțiunii de cenzura Prin Hotararea de Guvern nr. 313 din 11 mai 2017 data de premierul PSD de la…

- Ministrul Turismului cere hotelurilor din țara sa afișeze logo-ul și a dat un ordin in acest sens. Daniel Cadariu a spus la TVR ca brandul este in continuare in vigoare, dar nu e folosit aproape deloc, deși campania de construire a brandului a costat 30 de milioane de euro. Ministerul lucreaza și la…

- In data de 22 martie 2022 Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a publicat un proiect de Ordonanța pentru modificarea unor acte normative, prin care se stabilește excat suma care ar urma sa fie decontata de stat pentru persoanele care au cazat și hranit refugiați veniți din Ucraina. In fapt, autoritațile…

- Guvernul a aprobat hotararea de stabilire a mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgența, respectiv Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov, a cheltuielilor cu hrana cetațenilor straini sau apatrizilor aflați in situații deosebite care provin…

- Ex-presedintele Igor Dodon e de parere ca razboiul din Ucraina poate duce la solutionarea conflictului transnistrean, respectiv la reintegrarea tarii. Potrivit lui, in noul context regional, nimeni nu-si mai doreste situatii de conflict, lucru care ar influenta identificarea unei solutii in acest sens.

- Vicepremierul pe Reintegrare, Oleg Serebrian, declara ca negocierile in format 5+2 pe problema transnistreana „cel mai probabil nu vor avea loc in luna mai”. Cauza enunțata este razboiul din Ucraina. „ Acum vedem cat de mult este conectat la dosarul ucrainean”, a spus Serebrian la emisiunea Punctul…

- Guvernul pregateste un proiect de lege care vizeaza gestionarea rapida a situatiilor de criza, in contextul conflictului din Ucraina.Potrivit draftului de act normativ, CSAT poate impune situatia de criza, la propunerea ministrului Apararii.Proiectul de lege care urmeaza sa intre in discutia Guvernului…