Stiri pe aceeasi tema

- Chelnerița Verena Angermeier a devenita cunoscuta la nivel mondial dupa filmarile virale de la festivalul Oktoberfest din Germania, in care apare ducand la mese cate 13 halbe de bere de un litru, spre surpriza totala a clienților.

- Chelnerița Verena Angermeier, 30 de ani, devenita cunoscuta dupa filmarile virale de la Oktoberfest in care apare ducand la mese cate 13 halbe de bere de un litru, a vorbit, pentru Bild, despre „tehnica” ei.Verena lucreaza in cortul Lowenbrau Schutzenfestzelt, de 4.932 de locuri. In funcție de zona,…

- Ministerul a conceput o abordare esalonata pentru a evita prea multe intreruperi, deoarece operatorii elimina toate componentele critice de la furnizorii chinezi din retelele lor de baza 5G pana in 2026, a spus oficialul. Operatorii, precum Deutsche Telekom si Vodafone, ar trebui sa reduca, de asemenea,…

- Ziua de sambata a fost una excelenta pentru sportivii romani aflați la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Duisburg (Germania): Catalin Chirila a cucerit medalia de argint la canoe simplu 1.000 metri, iar Ilie Sprincean si Oleg Nuta au obținut bronzul in proba de canoe dublu 1.000 metri.

- Sportivul roman Catalin Chirila s-a impus vineri, 25 august, in proba de 500 de metri canoe simpla, fiind urmat de germanul Conrad Scheibner si de moldoveanul Serghei Tarnovschi, potrivit Agerpres.Aurul obținul de la Campionatele Mondial de kaiac-canoe, care au loc in aceasta perioada in Germania la…

- O parlamentara din Germania a declarat duminica ca a fost retinuta timp de cateva ore cand a intrat in Turcia la inceputul acestei luni in baza unor postari de pe retelele sociale din 2019, adaugand ca nu va inceta sa calatoreasca in Turcia si va continua sa isi spuna parerea despre guvernul de la Ankara,…

- Un nou incident s-a inregistrat in parcul de distracții din Rust, landul german Baden-Wurttemberg. Vizitatorii au fost blocați in Atlantica SuperSplash, pentru a doua oara in doar citeva saptamini. Avarie la Europa Park, unde peste 30 de turiști au ramas blocați pe roller-coasterul Atlantica SuperSplash.…

- David Popovici, cel care azi va concura in finala de 200 metri liber de la Campionatele Mondiale de la Fukuoka, a vorbit despre pasiunea sa pentru psihologie și despre cum l-a ajutat in viața de zi cu zi, dar și in sport. Reporterul Roxana Fleșeru și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Japonia, la Fukuoka,…