A fost numit un director general la Conpet. Cat dureaza mandatul lui

Stiri pe aceeasi tema

- ”Urmare a derularii procedurii de recrutare si selectie a directorului general efectuata in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Consiliul de Administratie, prin Decizia nr. 8/ 20 aprilie 2021, a numit pe Tudora Dorin in functia de…

- Fostul prefect de Cluj Mircea Abrudean este propus de statul român pentru funcția de administrator provizoriu al Transgaz, prin secretariatul general al Guvernului, potrivit Ziarul Financiar. Pe lânga Mircea Abrudean, Dragota Laura, director…

- Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgența Cluj-Napoca organizeaza concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoana fizica. Concursul se va desfașura in doua etape: prima etapa – eliminatorie, va consta in verificarea indeplinirii de catre candidați a condițiilor stabilite…

- Liberalul Liviu Cocean a fost numit astazi director intermar al SC Piete. El il inlocuieste in functie pe Ionut Nasleu, demis in urma cu o saptamana. Liviu Cocean a mai detinut functia de director adjunct al societatii, din care a demisionat in urma cu doi ani. Intrunit astazi in sedinta, Consiliul…

- Liviu Bostan a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Liviu Bostan il inlocuieste pe Eugen Stefan-Dorel Cojoaca, eliberat din…

- Aristotel Jude, numit de catre Consiliul de Administrație al Societații Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ SA in funcția de director general cu un mandat provizoriu de 2 luni, spune ca obiectivul sau este sa asigure continuitate in dezvoltarea companiei, potrivit Mediafax. Aristotel Jude a…

- Consiliul de Administratie l a numit pe Dorin Tudora in functia de director general provizoriu la Conpet Ieri a fost postat pe portalul Bursa de Valori Bucuresti un anunt potrivit caruia "societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si investitorii ca prin decizia Consiliul de Administratie nr. 3 din…

- Mandatul lui Marius Ilie in functia de director general al Neptun Olimp este valabil incepand cu data de 17 decembrie 2020 si pana la data de 17 aprilie 2021. Acesta a fost numit de Consiliul de Administratie al firmei.Marius Ilie, din Mangalia, a fost numit director general provizoriu al Neptun Olimp…