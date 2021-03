Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta au identificat un meteorit ca fiind cel mai vechi de origine vulcanica, acesta provenind dintr-o protoplaneta care a aparut in primul milion de ani de la formarea sistemului nostru solar, relateaza marti AFP, citata de Agerpres.

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF), organism al Uniunii Europene, a informat joi ca 12 state membre au avertizat institutia ca au primit oferte false din partea unor intermediari pentru a cumpara pana la un miliard de doze de vaccinuri in valoare de 14 miliarde de euro, insa din fericire niciuna…

- ”Am spus ca in acesti patru ani de zile veniturile in sectorul public s-au dublat, cifrele sunt reale (...) Ganditi-va ca, in 2016, se cheltuiau 53 de miliarde de lei cu personalul bugetar, astazi se cheltuiesc 110 miliarde de lei. Dintre aceste 110 miliarde de lei, 27 aproape sunt sporuri. Nu ar fi…

- Autor: Stelian ȚURLEA Academicianul Emilian M. Dobrescu este unul dintre veteranii foarte activi. Nascut in 1933, a devemit doctor in economie in 1963, a urmat o lunga cariera didactica (asistent, lector, conferentiar si profesor universitar), a fost ales membru corespondent al Academiei romane in…