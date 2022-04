In urma evaluarii celor trei oferte, a fost selectata SC Strabag SRL, cu 12 subcontractanti, compania austriaca obtinand punctajul cel mai mare. Contractul, in valoare de aproximativ 327,94 milioane de lei fara TVA, vizeaza servicii de proiectare, elaborarea documentatiei tehnice si executia lucrarilor. Celelalte doua asociatii inscrise la licitatie au la dispozitie zece zile pentru a depune eventuale contestatii. Investitia va fi realizata din fonduri europene si urmeaza sa fie terminata in decembrie 2023. Noul terminal va avea o suprafata de trei ori mai mare decat actualul, 31.210 metri patrati.…