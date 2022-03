Stiri pe aceeasi tema

- Un general rus de top, unul dintre comandanții temutelor trupe speciale Spețnaz, ar fi fost ucis in invazia rusa din Ucraina, anunța revista americana Newsweek , care citeaza surse locala și postari ale colegilor militarului pe rețelele sociale din Rusia, dupa cum scrie G4Media . Posturile de știri…

- Miercuri, in a șaptea zi a razboiului ordonat de Vladimir Putin, Kievul și alte orașe din Ucraina au suferit inca din primele ore noi bombardamente, in condițiile in care forțele rusești iși amplifica ofensiva și se apropie și mai mult de capitala ucraineana. Armata rusa pare sa fi cucerit centrul orasului…

- Armata rusa, care a avansat mai putin decat se astepta dupa cinci zile de razboi si care incearca o jonctiune in sudul Ucrainei, se pregateste in mod simultan sa "loveasca puternic" Kievul si alte centre urbane, alimentand temeri cu privire la pierderi civile grele, declara experti AFP. Inaintarea militarilor…

- Ultimul bilanț anunțat de forțele armate ale Ucrainei insumeaza 5.300 de soldați ruși uciși și 816 blindate distruse. Bilanțul distrugerilor:aeronave - 29elicoptere - 29tancuri - 191vehicule blindate de lupta - 816tunri - 74FAG SAM - 1automobile - 291barci - 2mijloace de aparare aeriana - 5Personal…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, duminica, pentru Agerpres , ca este sceptic si nu crede intr-o finalitate a negocierilor ruso-ucrainene, cel putin in viitorul imediat, mai ales ca, din informatiile sale, ar urma in aceste zile un atac „total” asupra Kievului din partea Armatei…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut aceasta declarație in fața liderilor europeni in cadrul unei videoconferințe de joi, 24 februarie, potrivit unor surse citate de site-ul american Axios.„Ar putea fi ultima data cand ma vedeți in viața”, ar fi spus Zelenski in apelul video care a avut…

- Trei oficiali americani au declarat pentru publicația Newsweek ca se așteapta ca, in cateva zile, capitala Ucrainei sa pice in mainile forțelor militare ruse, iar capacitatea de aparare a statului ucrainean sa fie in curand neutralizata. Vorbind sub anonimat, oficialii americani au declarat ca scopul…