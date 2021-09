Stiri pe aceeasi tema

- In Belgia, ultimul bilanț indica 36 de morți și peste 160 de disparuți. Mii de familii nu mai au acces la apa potabila.Inundații devastatoare au fost și in Austria. O viitura puternica a lovit un oras din regiunea Salzburg.In Germania, cel puțin 165 de oameni au murit din cauza inundațiilor devastatoare…

- Cercetatorii japonezi au reușit sa dubleze recordul de viteza la Internet stabilit in august 2020. Oamenii de știința de la Institutul Național al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor din Japonia (NICT) au atins o viteza de 319Tbps (Terabiți pe secunda). Teoretic, la aceasta viteza puteți descarca…

- Oamenii de stiinta chinezi au reusit sa dezvolte fire subtiri de gheata care se pot indoi, relateaza site-ul Futurism. Cercetatorii o descriu ca „microfibre elastice de gheata”, potrivit lucrarii lor publicate in jurnalul Science. In loc sa fie fragila si sa se rupa sub presiune, gheata se indoaie ca…

- Sistemul iAge masoara sarcina inflamatorie asupra sistemului imunitar și prognozeaza speranța de viața. Oamenii de știința de la Institutul Buck și Universitatea Stanford au dezvoltat un sistem care, in baza analizei anumitor proteine din singe, permite determinarea virstei biologice a omului, prognozarea…

- Oamenii au lasat un pachet atarnat de clanța ușii. „Mulțumim pentru ințelegere! Facem tot posibilul pentru a finaliza renovarile, cat mai curand posibil. Speram ca va veți bucura de dulciuri. Apartament 26 :). Conține alune”, au transmis cei doi, vecinilor".

- Virusul SARS-CoV-2, care provoaca COVID-19, este perfect adaptat pentru a infecta celulele umane, mai degraba decat celulele liliecilor sau pangolinilor, potrivit unui studiu care ridica intrebari cu privire la originea virusului. O echipa de cercetatori de la Universitatea Flinders și Universitatea…

- O echipa multidisciplinara de oameni de stiinta de la Universitatea Ben Gurion din Israel a inventat un nas artificial capabil sa detecteze o varietate de bacterii, informeaza agentia TPS duminica. Un nas artificial capabil sa monitorizeze in mod continuu contaminarea bacteriana - o realizare ce a fost…

