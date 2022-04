Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) continua, in aceasta perioada, supravegherea pieței, in contextul intesificarii comercializarii produselor preferate de romani, in perioada premergatoare sarbatorilor pascale. Astfel, la nivelul intregii țari, conform tematicii specifice…

- ”In Sedinta Guvernului din 14 aprilie 2022, a fost adoptata Hotararea prin care este aprobat Programul National Apicol (PNA) pentru perioada 2020-2022, normele de aplicare si valoarea sprijinului financiar”, informeaza Ministerul Agriculturii. Cuantumul contributiei Uniunii Europene la Programul Apicol…

- In ședința Comitetului de Reglementare din data de 31.03.2022 a fost aprobat Ordinul presedintelui ANRE nr. 65/31.03.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice de catre clientii finali mari. Prezentul ordin are in vedere simplificarea cadrului organizat…

- In Ședința Guvernului din 2 martie 2022, a fost adoptata Hotararea prin care se aproba plafoanele alocate Ajutoarelor Nationale Tranzitorii (ANT) in sectoarele vegetal si zootehnic, pentru anul de cerere 2021, potrivit madr.ro. Suma totala a ajutoarelor naționale tranzitorii in sectoarele vegetal și…

- Eugen Maruta (gds.ro) Complexul Energetic Oltenia (CEO) a aprobat bugetul pentru repararea strazilor din Craiova, in cazul apariției unor avarii la rețeaua de termoficare. Bugetul aprobat este de 98.400 de lei pentru efectuarea de reparații de strazi dupa intervenții la rețea. Compania care va obține…

- Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața interna de energie electrica și de modificare a Directivei 2012/27/UE, prevede la art. 12: „(1) Schimbarea furnizorului sau a participantului la piața implicat in agregare se realizeaza…

- Analiza Colliers Piața imobiliara din Romania are suficiente resurse pentru o creștere puternica a activitații in 2022, in funcție de evoluția pandemiei, dar și a altor teme noi, previzioneaza consultanții Colliers. Reevaluarea riscului și alte evoluții post-pandemice vor influența in mare masura apetitul…