Stiri pe aceeasi tema

- Sarbul Novak Djokovic si canadianul Denis Shapovalov s-au calificat sambata in finala turneului de tenis de la Paris, ultimul de categoria ATP Masters 1.000 din acest an, dotat cu premii totale in valoare de 5,2 milioane euro. Djokovic, numarul unu mondial, a trecut in penultimul act,…

- Matteo Berrettini (9 ATP) s-a calificat pentru prima data în cariera la Turneul Campionilor. Italianul în vârsta de 23 de ani a obținut ultimul bilet disponibil pentru competiția care va avea loc la Londra, în perioada 10-17 noiembrie 2019.Berrettini a profitat de înfrângerea…

- Jucatorii de tenis Novak Djokovic (Serbia, nr. 1 mondial) si Grigor Dimitrov (Bulgaria, nr. 27 mondial) s-au calificat vineri in semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale in valoare de 5.207.405 euro.

- Tenismanul german Alexander Zverev s-a calificat, miercuri, la Turneul Campionilor, care va avea loc la Londra intre 10 si 18 noiembrie, in urma rezultatelor inregistrate miercuri la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, transmite AFP. Zverev, detinatorul trofeului, se alatura altor sase jucatori deja…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal va reveni în postura de lider mondial ATP pe 4 noiembrie, indiferent de rezultatul lui la turneul Masters 1.000 de la Paris (28 octombrie-3 noiembrie), relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.Înfrângerea lui Novak Djokovic în sferturile de…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal va reveni in postura de lider mondial ATP pe 4 noiembrie, indiferent de rezultatul lui la turneul Masters 1.000 de la Paris (28 octombrie-3 noiembrie), relateaza agentia EFE. Infrangerea lui Novak Djokovic in sferturile de finala ale turneului Masters 1.000 de la Shanghai,…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic, numarul 1 mondial si principalul favorit, s-a calificat miercuri in optimile turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai, dotat cu premii in valoare totala de 7.473.620 dolari, dupa ce l-a invins in doua seturi simetrice, 6-3, 6-3, pe canadianul Denis Shapovalov…

- Tenismenul sârb Novak Djokovic, liderul ATP, ar putea sa nu mai evolueze la niciun turneu pâna la finalul sezonului, din cauza unei accidentari suferite la umar, informeaza marca.com, potrivit News.ro.La 1 septembrie, Djokovic, detinatorul trofeului, a abandonat meciul cu elvetianul…