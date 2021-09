A apărut lista primilor pesediști care s-au dus la partidul lui DRAGNEA Partidul lui Liviu Dragnea, Alianta pentru Patrie (APP), a facut publice, joi, datele de contact ale celor care organizeaza zece filiale in tara. Pe lista apar nume cunoscute de pesedisti, fosti parlamentari, unii cu probleme penale, si neveste ale unor pesedisti. La Bihor, partidul lui Dragnea este condus de Lilla Boglarka Debelka. Ea a fost presedinte PSD Diaspora, a ocupat functia de secretar de stat in Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni in Guvernul Dancila. Debelka are nu mai putin de cinci conturi de Facebook. La Buzau, judet din care provine Marcel Ciolacu, APP este condusa de Andreea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

