Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Austria a descoperit 96 de turiști straini din mai multe țari din Europa in stațiunea St Anton am Arlberg careu au incalcat regulile de intrare in țara și lockdownul național, scrie Reuters. Cum cazarile sunt permise doar celor care vin in scopuri de afaceri, turiștii iși faceau adresa locala…

- Guvernul Florin Cițu are pe ordinea de zi a ședinței programata pentru miercuri, de la ora 13.00, la Palatul Victoria, o Ordonanța de Urgența in domeniul organizarii judiciare: amanarea intrarii in vigoare a legii care prevede formarea completurilor din 3 judecatori la completurile de apel. Decizia…

- Campania germana de vaccinare impotriva coronavirusului s-a confruntat cu intarzieri in mai multe orașe duminica, dupa ce personalul medical a gasit potențiale nereguli in racirea vaccinului Pfizer, potrivit Reuters. “La citirea inregistrarilor de temperatura care erau inchise in containerele de racire,…

- Agenția americana pentru medicamente (FDA) ancheteaza in jur de cinci reacții alergice care au avut loc dupa ce oamenilor li s-a administrat saptamana aceasta vaccinul creat de Pfizer și BioNTech, a spus vineri seara un oficial al agenției, relateaza Reuters. Doctorul Peter Marks, director al Centrului…

- O asistenta medicala de terapie intensiva a devenit prima persoana din Statele Unite care a primit noul vaccin Pfizer/BioNTech COVID-19 autorizat luni, numindu-l un semn ca „vindecarea se apropie”, in timp ce numarul de decese cauzate de coronavirus din SUA se apropie de 300.000, relateaza Reuters.…

- Ministrul de interne al Austriei, Karl Nehammer, a declarat marti ca politia austriaca a efectuat 14 arestari in legatura cu atacurile teroriste din Viena de luni seara, transmite Reuters. Nehammer a insistat ca inregistrarile video facute cu telefonul mobil de cetateni nu indica faptul ca ar fi fost…

- Ministrul de interne al Austriei, Karl Nehammer, a declarat marti ca politia austriaca a efectuat 14 arestari in legatura cu atacurile teroriste din Viena de luni seara, transmite Reuters. Nehammer a insistat ca inregistrarile video facute cu telefonul mobil de cetateni nu indica faptul ca ar fi fost…

- Peste un sfert dintre romani (26%) sustine ca principala bariera pentru care evita platile online sau nu utilizeaza online/mobile banking in tranzactiile bancare o reprezinta teama de furtul datelor personale, releva datele unui studiu publicat marti decompania Reveal Marketing Research. Analiza arata…